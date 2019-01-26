عاصفة ثلجية تضرب موسكو

اجتاحت عاصفة ثلجية ترافقها رياح قوية وتراكم الجليد في الطرق، اليوم السبت، العاصمة الروسية موسكو.
ودعت وزارة الطوارئ المواطنين في رسائل إلكترونية موزعة عبر الهاتف اليوم إلى الحذر والتحلي باليقظة وعدم السير تحت هياكل هشة والأشجار التي قد تقلعها الرياح العاتية التي قد تصل سرعتها إلى 17 مترا في الثانية.
وتسبب هطول الثلوج الكثيف بحالة من الشلل في حركة السير والنقل بعدة أحياء في العاصمة موسكو، ودعت السلطات المواطنين إلى الامتناع عن ركوب سياراتهم الخاصة واستخدام وسائل النقل العام.
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