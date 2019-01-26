سفير الهند لدى الإمارات: العلاقات بين البلدين تمر بحقبة ذهبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد نفديب سينج سوري سفير الهند لدى الإمارات أن العلاقات بين البلدين تمر بحقبة ذهبية، موضحا أن العلاقات تشهد في السنوات الأخيرة نموا كبيرا على الأصعدة كافة.



وقال سوري -في تصريح خاص لصحيفة "الخليج" بمناسبة اليوم الجمهوري الهندي الـ70 الذي تحتفل به السفارة في أبوظبي، السبت- إن العلاقات الإماراتية الهندية قوية وراسخة، لافتا إلى أنها تسير بتجاه أشد قوة ومتانة، خصوصا بالنظر لما شهدته في العامين الماضيين من تعزيز كبير في هذه العلاقات، حيث شهدت توقيع اتفاقيات الشراكة والحوار الاستراتيجي.

ولفت إلى أن الزيارة التاريخية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واستقباله ضيفا رئيسيا في يوم الجمهورية الـ68 في يناير/‏كانون الثاني من عام 2017 تعد معلما بارزا في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتابع القول: "خلال العامين الماضيين منذ زيارة الشيخ محمد بن زايد شهدت العلاقات تطورا هائلا، حيث بدأنا عام 2018 مع زيارة ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي إلى الإمارات، وأنهينا العام بزيارة وزيرة الخارجية الهندية لحضور اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين".

وأوضح أنه خلال العام أيضا قام الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بزيارة لمدة أسبوع للهند، وزيارتين للشيخ حامد بن زايد رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، مؤكدا أن هذه الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى أضافت زخما شهد نموا في العلاقات على كل الأصعدة، وفي مجالات متنوعة مثل الطاقة والأمن الغذائي والتجارة والاستثمار والدفاع، فضلا عن العلاقات الشعبية والثقافية.

وكشف أن حجم التجارة الثنائية خلال عام 2018 تجاوزت 50 مليار دولار، وما زلنا ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات، وما زالت الأخيرة ثالث أكبر شريك تجاري للهند.

وبدأت الهند احتفالاتها بـ"يوم الجمهورية"، حيث تحتفل سنوياً بـ3 أعياد أساسية، أحدها يوم الاستقلال عن التاج البريطاني في 15 أغسطس/آب، والثاني يوم غاندي جايانتي، وهو يوم ميلاد الزعيم الهندي المهاتما غاندي في 2 أكتوبر/تشرين الأول، والثالث يوم الجمهورية في 26 يناير/كانون الثاني.