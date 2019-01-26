"بريكست" تدفع رئيس المفوضية الأوروبية للامتناع عن الحديث بالإنجليزية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إنه سيتوقف عن إلقاء خطب بالإنجليزية لأنها لغة أصبحت أقل أهمية في أعقاب تصويت الناخبين البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.



وتحدث يونكر باللغة الفرنسية في خطاب أمام المعهد الجامعي الأوروبي بمدينة "فلورانسا" الإيطالية، قائلا: "إن قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد هو مأساة".

ويأتي مؤتمر "فلورانسا" لمناقشة وضع الاتحاد الأوروبي في وقت يشهد توترات بين بروكسل ولندن قبل بدء المفاوضات الرسمية لانسحاب بريطانيا من التكتل المؤلف من 28 دولة.

وينحدر جون كلود يونكر من لوكسمبورغ، ويتحدث عدة لغات أوروبية بطلاقة، وكان يستخدم اللغة الإنجليزية كلغة مخاطبة في المحافل الدولية، وأراد من خلال هذه الإشارة اللغوية أن يعبر عن امتعاضه من البريكسيت.

كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أجرت مباحثات، الأسبوع الماضي، مع المسؤولين الأوروبيين جان كلود يونكر ودونالد توسك؛ لمناقشة "الخطوات المقبلة" المتعلقة ببريكست.

ورأى يونكر أن رفض البرلمان البريطاني للاتفاق الذي تم التوصل إليه حول بريكست يعزز خطر حدوث انفصال بلا اتفاق، وقال: "أدعو بريطانيا إلى توضيح نواياها في أسرع وقت ممكن، انتهى الوقت تقريبا".

واستبعد قادة الاتحاد الأوروبي حتى الآن إعادة التفاوض بشأن الاتفاق، لكنهم أشاروا إلى أنهم قد يؤجلون الانسحاب إذا قدمت ماي خطة.