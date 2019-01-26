انت الان تتابع فرنسا تتوعد إيران بعقوبات جديدة.. وطهران ترد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صاروخ باليستي

قال وزير الخارجية الفرنسي إن بلاده مستعدة لفرض عقوبات جديدة على إيران ما لم يتحقق تقدم في محادثات بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال جان إيف لو دريان، الذي كرر هذا الأسبوع دعمه لنظام مدعوم من أوروبا لتسهيل التجارة غير الدولارية مع إيران والتغلب على العقوبات الأمريكية، إن فرنسا تريد أن تكبح طهران نشاطها الصاروخي. وأضاف: «نحن مستعدون، إذا لم تسفر المحادثات عن نتائج، لفرض عقوبات صارمة وهم يعرفون ذلك». ورد على ذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي.

وقال قاسمي: «أي عقوبات جديدة من الدول الأوروبية ستؤدي إلى إعادة تقييم من جانب إيران لتعاملاتها مع تلك الدول».وأضاف قاسمي: «القدرة الصاروخية الإيرانية ليست قابلة للتفاوض، وقد تم لفت انتباه الجانب الفرنسي خلال الحوار السياسي المستمر بين إيران وفرنسا».وأيد قرار لمجلس الأمن الدولي اتفاق إيران النووي المبرم