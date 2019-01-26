شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: سنعترف بغوايدو إذا لم تتم الدعوة لانتخابات خلال 8 أيام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس)

قال الرئيس ايمانويل ماكرون اليوم (السبت) إن فرنسا «مستعدة للاعتراف» بخوان غوايدو «رئيسا» لفنزويلا في حال عدم الدعوة إلى إجراء انتخابات «خلال 8 أيام».

وكتب ماكرون في تغريدة تزامنا مع إعلان أصدره رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في الاتجاه ذاته أنه «بدون الإعلان عن اجراء انتخابات في غضون 8 أيام، سنكون مستعدين للاعتراف بغوايدو رئيسا مكلفا لفنزويلا من أجل بدء عملية سياسية. نحن نعمل مع شركاء أوروبيين».