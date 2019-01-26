شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز الملك سلمان» يدين استهداف الحوثيين لمخيم للنازحين بمحافظة حجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أدان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشدة الانتهاكات الصارخة والمتكررة التي تقوم بها المليشيات الإرهابية الحوثية التي استهدفت فجر اليوم (السبت) مخيم نازحي قرية شليلة في مديرية حرض بمحافظة حجة بقذائف عشوائية مما نتج عنه مقتل 8 أشخاص وإصابة 30 آخرين جراحهم خطيرة بينهم نساء وأطفال من النازحين الذين يقطنون المخيم والعدد في ازدياد لخطورة جراح بعض المصابين، مؤكداً أن المركز يواصل متابعة تطورات هذا الحدث مع السلطة المحلية اليمنية.

وندد المركز في بيان له، بالجريمة الإنسانية البشعة التي لم تراع مبادئ حقوق الإنسان ولا القانون الإنساني الدولي، مهيبة بالأمم المتحدة ومنظماتها والمجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام هذه الجريمة الإنسانية التي أقدمت عليها المليشيات الحوثية وانتهكت خلالها كل المبادئ الدولية وحقوق الإنسان وتكرار هذه الأفعال غير المسؤولة في الاعتداء على الآمنين من الأطفال والنساء وكبار السن وترويعهم في مخيمات النزوح، بالإضافة إلى التعدي على المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من المركز ونهبها وإعاقة وصولها إلى الأهالي الذين هم بأمس الحاجة إليها.

ودعا مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية في بيانه الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها الإنسانية والاجتماعية ضد هذه الجرائم الحوثية التي عاثت في اليمن وأهله بالفساد.