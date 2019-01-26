البرازيل تعلن الحداد ثلاثة أيام على ضحايا المنجم

أعلنت سلطات ولاية ميناس غيريس جنوبي ​البرازيل​، الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا منجم شركة "فالي"، والذي انهار نتيجة انهيار السد.

وفي وقت سابق، لفت رئيس بلدية ميناس غيريس البرازيلية، برومادين افيمارا الى أنه "ما لا يقل عن 50 شخصا لقوا حتفهم بعد انهيار السد في منجم شركة "فالي" في ولاية ميناس غيريس بجنوب البرازيل".

ونقلت صحيفة "هوغي يم ديا" عن رئيس البلدية تأكيده بأنه "ليس لديه حتى الآن معلومات أكثر تفصيلا، لأن كل شيء "يحدث بسرعة كبيرة" ، ولا تزال التدفقات الطينية تنزلق على طول النهر".