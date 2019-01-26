تركيا ترفع الحظر الجوي عن مطار السليمانية بكردستان العراق

استأنفت ​تركيا​ رحلاتها من مطار مدينة السليمانية في ​شمال العراق​ وإليه، بعد نحو عام ونصف العام من حظر جوي فرضته ​أنقرة​ على الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي، في أعقاب إجراء استفتاء على الاستقلال.

واوضح مدير مطار السليمانية الدولي طاهر عبداالله إنه "تنفيذا لقرار ​الحكومة التركية​ رفع الحظر هبطت أول طائرة من ​الخطوط الجوية التركية​ في السليمانية في وقت مبكر، وعادت إلى تركيا".

وفرضت تركيا حظرا على الرحلات من مطار السليمانية وإليه بعيد الاستفتاء على استقلال ​إقليم كردستان​ في أيلول 2017.

وقد صدر القرار التركي حينها تماهيا مع فرض ​الحكومة العراقية​ حظرا على الرحلات الدولية من مطاري أربيل والسليمانية وإليهما، بعد أيام من الاستفتاء الذي اعتبرته ​بغداد​ غير قانوني.