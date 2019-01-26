تركيا ترفع الحظر الجوي عن مطار السليمانية بكردستان العراق

استأنفت تركيا رحلاتها من مطار مدينة السليمانية في شمال العراق وإليه، بعد نحو عام ونصف العام من حظر جوي فرضته أنقرة على الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي، في أعقاب إجراء استفتاء على الاستقلال.
واوضح مدير مطار السليمانية الدولي طاهر عبداالله إنه "تنفيذا لقرار الحكومة التركية رفع الحظر هبطت أول طائرة من الخطوط الجوية التركية في السليمانية في وقت مبكر، وعادت إلى تركيا".
وفرضت تركيا حظرا على الرحلات من مطار السليمانية وإليه بعيد الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان في أيلول 2017.
وقد صدر القرار التركي حينها تماهيا مع فرض الحكومة العراقية حظرا على الرحلات الدولية من مطاري أربيل والسليمانية وإليهما، بعد أيام من الاستفتاء الذي اعتبرته بغداد غير قانوني.
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