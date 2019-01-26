المرصد السوري: 42 قتيلا بينهم 13 مدنيا إثر قصف للتحالف على دير الزور

افاد ​المرصد السوري لحقوق الانسان​ ان قصفا صاروخيا للتحالف الدولي الذي تقوده ​الولايات المتحدة​، استهدف في وقت متأخر الجمعة منازل في أراض زراعية قرب بلدة الباغوز شرق سوريا في محافظة دير الزور ما أسفر عن مقتل 42 شخصا بينهم 13 مدنيا.

وذكر المرصد انه بين القتلى سبعة سوريين من تنظيم "داعش" بينهم ثلاثة أطفال من نفس العائلة، بالإضافة إلى ستة عراقيين غير مقاتلين.

واوضح مدير المرصد ​رامي عبد الرحمن​ لوكالة "فرانس برس" أن "الارهابيين يستخدمون هذه المنطقة لشن هجماتهم المضادة".

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