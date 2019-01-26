ماكرون يؤكد "استعداده للاعتراف بغوايدو" رئيسا لفنزويلا في حال عدم الدعوة لانتخابات خلال 8 أيام

اشار الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ الى إن فرنسا "مستعدة للاعتراف ب​خوان غوايدو​ رئيسا ل​فنزويلا​ في حال عدم الدعوة إلى إجراء انتخابات خلال 8 أيام".

اضاف ماكرون في تصريح له تزامنا مع إعلان أصدره رئيس ​الحكومة الإسبانية​ بيدرو سانشيز في الاتجاه ذاته أنه "بدون الإعلان عن اجراء انتخابات في غضون 8 أيام، سنكون مستعدين للاعتراف بغوايدو رئيسا مكلفا لفنزويلا من أجل بدء عملية سياسية. نحن نعمل مع شركاء أوروبيين".