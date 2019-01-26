اشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى إن فرنسا "مستعدة للاعتراف بخوان غوايدو رئيسا لفنزويلا في حال عدم الدعوة إلى إجراء انتخابات خلال 8 أيام".
اضاف ماكرون في تصريح له تزامنا مع إعلان أصدره رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في الاتجاه ذاته أنه "بدون الإعلان عن اجراء انتخابات في غضون 8 أيام، سنكون مستعدين للاعتراف بغوايدو رئيسا مكلفا لفنزويلا من أجل بدء عملية سياسية. نحن نعمل مع شركاء أوروبيين".
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يؤكد "استعداده للاعتراف بغوايدو" رئيسا لفنزويلا في حال عدم الدعوة لانتخابات خلال 8 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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