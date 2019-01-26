وزير خارجية تونس: المكان الطبيعي لسوريا هو داخل الجامعة العربية

اكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ان "سوريا دولة عربية، ومكانها الطبيعي هو داخل الجامعة العربية".
وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في العاصمة التونسية، أنه "بالنسبة إلى سوريا، القرار يعود إلى وزراء الخارجية العرب الذين لهم أن يقرروا ما يمكن أن يفعلوه، على اعتبار أن قرار عودتها إلى الجامعة العربية ليس بقرار وطني تونسي".
وجدد الجهيناوي تأكيد حرص تونس على الاسراع بإيجاد حل للنزاع السوري وتوافق السوريين للخروج من أزمتهم.
يذكر ان تونس ستستضيف القمة العربية السنوية في 31 آذار 2019،
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