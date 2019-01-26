اعلن رئيس ​الحكومة​ الاسبانية بيدرو سانشير ان ​مدريد​ ستعترف برئيس البرلمان الفنزويلي ​خوان غوايدو​، الذي أعلن نفسه الأربعاء رئيسا بالوكالة، رئيسا ل​فنزويلا​ إذا لم تتم الدعوة ل​انتخابات​ خلال 8 أيام.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس حكومة اسبانيا: سنعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا إذا لم تتم الدعوة لانتخابات خلال 8 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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