سليمان استقبل البخاري: لتحسين العلاقات مع العرب وتحصين لبنان

شدد الرئيس السابق ​ميشال سليمان​ على ضرورة تحسين العلاقات مع الأشقاء العرب كافة، لتحصين ​لبنان​ بما يتناسب مع مصلحته، لناحية تحييده عن الصراعات من جهة والتزامه كعضو فاعل في ​جامعة الدول العربية​ من جهة أخرى.

ورأى سليمان خلال استقباله سفير السعودية في لبنان ​وليد البخاري​ ان التعثر الذي ظهر في القمة الاقتصادية وادى الى ما ادى اليه، يجب ان يشكل مناسبة لإعادة النظر في السياسات المتبعة تجاه الدول الصديقة التي تحب لبنان وتساعده من دون مقابل.

وقال السفير البخاري بعد اللقاء: زيارتي لسليمان هي زيارة بروتوكولية في اطار الزيارات التي اقوم بها. لقد تشرفت بالسلام على فخامته وتم التباحث في العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتطرقنا الى الاوضاع في المنطقة. وأضاف: لقد اكدت لفخامته على دور المملكة في الحفاظ على امن واستقرار وازدهار لبنان وتمنينا ​تشكيل الحكومة​ في اقرب وقت ممكن.