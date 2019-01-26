طارق المرعبي: نيات الحريري وطنية بامتياز وعلى الافرقاء تذليل العقبات

شدد عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب ​طارق المرعبي​ على "ضرورة تصفية النيات والعمل تحت سقف الوطن بعيدا من التجاذبات والاجندات الخارجية".

ولفت خلال استقباله فاعليات بلدية واختيارية عكارية في مكتب منسقية تيار "المستقبل" في ​خريبة الجندي​ في عكار، الى "ان رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ مازال متفائلا بقرب تشكيل الحكومة ونأمل ان يعمل الافرقاء على تذليل العقبات والعراقيل اذا كانوا يريدون انقاذ الوطن"، لافتا الى "ان الاوضاع الاقتصادية صعبة واوضاع المواطنين حرجة والضغوط المادية مرهقة و​البطالة​ تشكل عبئا كبيرا على الشباب في ظل غياب فرص العمل".

اضاف "انا لا ارى كثيرا من التشاؤم بل متفائل والرئيس الحريري لن يكل او يمل للتوصل الى تشكيل حكومة قوية وقادرة على مواجهة الازمات ومعالجتها".