ارسلان عرض مع وفد جبهة تحرير فلسطين للتطورات على الساحة الفلسطينية

التقى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان، بدارته في خلدة، وفداً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة على رأسه مسؤول الجبهة في لبنان أبو كفاح غازي، ووفداً من حركة فلسطين حرة على رأسه مسؤول العلاقات العامة في لبنان محمد عويص، بحضور عضو المجلس السياسي في الحزب ومسؤولة ملف العلاقات الفلسطينية ليليان حمزة، وجرى عرض لآخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية.
كما التقى أرسلان وفداً من الإتحاد المشرقي ضمّ ا عماد رزق والياس المر، ورئيس تحرير مجلة مرايا فادي أبوديّة، بالإضافة إلى وفود بلدية وامنية واجتماعية واقتصادية.
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