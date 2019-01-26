مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة طيران من "سفنكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - شرم الشيخ - طه عبيد:

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، أول رحلة طيران قادمة من مطار سفنكس الدولي، بالتزامن مع بدء تشغيل الشركة الوطنية مصر للطيران للخطوط الداخلية رحلات طيران من المطار.

تم استقبال رحلة مصر للطيران اكسبريس، فور وصولها إلى مطار الشيخ الدولي، على متنها الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، ويرافقه رؤساء الشركات، ووفد إعلامىين، بالورود، وتم رش المياه على جسم الطائرة، كتقليد متبع لاستقبال أول رحلة تهبط في مطار شرم الشيخ قادمة من مطار سفنكس.

شهد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني والدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة، اليوم السبت، التشغيل التجريبي لمطار سفنكس الدولى بتشغيل أولي الرحلات الداخلية المنتظمة من اجمالي 30 رحلة تسيرها شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبرس) من مطار سفنكس الدولى إلى المطارات الداخلية (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان) في الفترة من 25 يناير وحتي 9 فبراير القادم.

يأتى ذلك تماشياً مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق خطة الدولة فى التنمية الاقتصادية المستدامة وتنشيطاً للحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

حضر التشغيل التجريبي الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار إلياس صادق، رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والطيار طارق فوزي، رئيس الشركة المصرية للمطارات، والمهندس أحمد فوزى، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، ولفيف من قيادات الطيران المدنى. ​