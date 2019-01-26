تأجيل محاكمة 15 متهما بالتظاهر في المنيا إلى مارس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:
أجّلت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار خالد عبدالغفار، اليوم السبت، محاكمة 15 متهمًا بالتظاهر إلى جلسة اليوم الرابع من دور شهر مارس.
وبحسب مصدر قانوني في تصريحات له اليوم السبت، فإن قرار المحكمة بالتأجيل جاء لسماع أقوال الشهود، موضحًا أن من بين المتهين الـ15، 6 محبوسين على ذمة القضية.
وأضاف المصدر، أن النياة العامة أحالت المُتهمين للمحاكمة في عام 2017، بعد أن وجّهت لهم تهم الانتماء لجماعة الإخوان، والتظاهر عام 2014.
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