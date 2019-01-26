وفد سياحي من 3 جنسيات يزور المناطق الأثرية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:
زار وفد سياحي من جنسيات أمريكا، والأرجنتين وألمانيا، محافظة المنيا، اليوم السبت، لتفقد المناطق الأثرية داخل مناطق تل العمارنة، وتونا الجبل، وبني حسن.
وقال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، في تصريحات له اليوم السبت، إن جميع الجهات المعنية تتكاتف لتوفير كافة سُبل الراحة والأمان للزائرين، إذ وجّه دكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة بتيسير وحل كافة المعوقات أمام الزائرين والعمل على راحتهم وتوفير المناخ السياحي الجاذب.
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