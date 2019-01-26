نجار مسلح يمزق جسد شقيقه بمطواة في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبوسالم:

لقي عامل زراعي، مقتله على يد شقيقه بسبب خلافات عائلية، بعد قيام شقيقه بالتحرش بزوجته، ما أدى لمشادة بينهما، مزق على إثرها المتهم جسد شقيقه بمطواة قرن غزال، ما أدى لمقتل الأخير عقب وصوله إلى مستشفى تلا المركزي.

تلقى اللواء سمير أبو زامل إخطارًا من الرائد أحمد الشافعي رئيس مباحث تلا، ببلاغ من مستشفى تلا المركزي بوصول "م. م. ز." 31 سنة عامل زراعي، ومقيم في مدينة تلا، ومصاب بجروح متفرقة في أنحاء الجسد، عبارة عن جرح وخذي نافذ من الجهة الخلفية للصدر من الجانب الأيسر، وجرح قطعي بالعضد الأيسر، وجرح وخذي في الصدر من الجهة اليسرى، وجرح وخذي بالكتف الأيسر، وآخر متهتك في الأذن اليمنى، وفقدان الجزء الأكبر من صوان الأذن، وحالته العامة غير مستقرة، وتوفى بعد وصوله إلى المستشفى.

بالانتقال والفحص وبسؤال "ن. ح." 23 سنة، ربة منزل وزوجة المجني عليه، اتهمت شقيقه بالاعتداء على زوجها وقتله، بسبب خلافات عائلية بينهما.

وألقت وحدة المباحث، القبض على المتهم "أ. م. ز." شقيق المجني عليه، 38 سنة، نجار مسلح، ومقيم ببندر تلا وضبط بحيازته سلاح أبيض مطواة، وبسؤاله اعترف بوجود خلافات بينه وبين شقيق، تطورت لمشاجرة، ضربه على إثرها بالمطواة، وأحدث إصابته التي أودت بحياته.