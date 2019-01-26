وزير الدفاع يشهد الاحتفال بانتهاء الإعداد العسكري لطلبة الكليات والمعاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بانتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

وتأتي الدفعات على النحو التالي: "115 حربية دفعة الفريق عبد رب النبي حافظ، و73 بحرية دفعة الفريق محمد شريف محمد الصادق، و88 جوية دفعة اللواء طيار محمد نبيه المسيري، و60 فنية عسكرية دفعة العقيد شهيد حسام حمزة عبدالعزيز، و50 دفاع جوي دفعة الفريق السيد حمدي حسن حمدي، و50 معهد فني دفعة اللواء بحري حسن حسين عزو، والتي تضم وافدين من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية السودان والجمهورية اليمنية ودولة فلسطين وجمهورية الصومال الديموقراطية وجمهورية غينيا وجمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية جنوب السودان .

وقدم مجموعات من الطلبة المستجدين عرضًا رياضيًا تضمن عددًا من التمرينات ومهارات الاشتباك والدفاع عن النفس عكست مدى ما اكتسبه الطلبة من مهارات رياضية وبدنية وقدرة عالية على التحمل باعتبارها من الركائز الأساسية لبناء طالب مقاتل .

واستعرض الطلبة مدى ما اكتسبوه خلال فترة الإعداد العسكري من المهارات الميدانية المختلفة والتكتيكات الصغرى ومهارات القتال المتلاحم والاشتباك والدفاع عن النفس والسيطرة على الخصم، والتي تعد من المهارات الأساسية للفرد المقاتل.

وأظهروا قدرتهم على اجتياز وعبور أصعب الموانع من الثبات والحركة والتعامل بفدائية ضد الأهداف المعادية ومهارات فك وتركيب الأسلحة والمعدات تحت مختلف الظروف، وتنفيذ الرمايات من الثبات والحركة من أوضاع الرمي المختلفة باستخدام الأسلحة الصغيرة.

وفي لمسة وفاء لأحد أعظم رجال القوات المسلحة وقادتها المخلصين، تم عرض فيلم تسجيلي أعدته إدارة الشؤون المعنوية، تضمن السيرة الذاتية للفريق عبد رب النبي حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي أطلق اسمه على الدفعات الجديدة .

واختتمت مراسم الاحتفال بالعرض العسكري الذي شاركت فيه مجموعات من طلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الكليات والمعاهد العسكرية المختلفة يتقدمهم حملة الأعلام، وفي ختام طابور العرض العسكري عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد، تحية لشهداء الوطن الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل رفعة هذا الوطن.

وأعلن كبير معلمي الكلية الحربية نتيجة مرحلة انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة .

وكرم الفريق أول محمد زكي، المتفوقين وأوائل الطلبة المستجدين من طلبة الكليات العسكرية، تقديرًا لتميزهم العلمي والرياضي خلال فترة الإعداد العسكري بالكلية الحربية .

وألقى اللواء أشرف فارس، مدير الكلية الحربية، كلمة أكد خلالها أن الكلية الحربية ستظل أحد الروافد الأساسية التي تمد مصر بنخبة من خيرة أبنائها الأوفياء ورجالها المخلصين وقادتها العظام، الذين أرسوا أسس وقواعد العمل والعطاء والتضحية والإخلاص لمصر وشعبها العظيم .

وفي نهاية الاحتفال ألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، للطلبة الجدد وأسرهم، كما هنأ القائد العام الطلبة الجدد وأسرهم بنيل شرف الانضمام لصفوف الجيش المصري العريق بعد انتقائهم من بين شباب مصر لحمل أمانة الدفاع عن الوطن وصون مقدساته وتاريخه الحضاري العريق.

وأشاد بما اكتسبوه خلال فترة التدريب الأساسي من المهارات والخبرات والقيم والمبادئ الأصيلة التي تعينهم على استكمال دراستهم التخصصية .

وأشار إلى حرص القوات المسلحة على الاهتمام بالمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية باعتبارها ساحة للفكر العسكري المتطور، الذي يتناسب مع سمات العصر ومتطلباته في إعداد وتأهيل أجيال قادرة على الابتكار والتطوير ومسايرة التطورات التكنولوجية السريعة التي يشهدها العالم .

وحضر الاحتفال الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة، وبعض الملحقين العسكريين المعتمدين بمصر وعدد من رؤساء وطلبة الجامعات وأسر الطلبة المستجدين .