بالصور- شيكابالا يزور مركز أورام أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365) - أسوان:
زار محمود عبدالرازق "شيكابالا" نجم الزمالك السابق المعار حاليًا لنادي أبولون سميرني اليوناني، مركز الأورام في أسوان، اليوم السبت، برفقة عدد من زملائه.
وتفقد نجم القلعة البيضاء المركز واطمئن على حالة المرضى برفقة عدد من الأطباء العاملين في المركز.
والتقط شيكابالا الصور التذكارية مع العاملين في المركز، وأكد للمسؤولين أنه مستعد لدعم المركز الذي يساعد في خدمة المرضى في أسوان.
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