بالصور- "تعليم بورسعيد" تحتفل بعيد الطيران المدني

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
زار دكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم في بورسعيد، برفقته عدد من طلاب المدارس، اليوم السبت، مطار بورسعيد بمنطقة الجميل، ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الطيران المدني المصري رقم 89، لتقديم التهنئة للعاملين به.
وأكد باهي، في تصريحات صحفية، أنه لشرف عظيم لتعليم بورسعيد أن تشارك في الاحتفال بتلك المناسبة تزامنًا مع الاحتفالات بجميع مطارات الجمهورية بعيد الطيران المدني المصري، موجها التحية والشكر لجميع العاملين بمطار بورسعيد وقياداتهم.
واستمع الوفد الذي ضم 150 طالبًا يمثلون 12 مدرسة من مراحل التعليم المختلفة، لشرح وافي مصحوب بعرض تقديمي عن مطار بورسعيد وأنواع الطائرات الموجودة به والغرض من وجودها.
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