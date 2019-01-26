ضخ 2 مليون جنيه لتمويل 44 مشروعا في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالوادي الجديد، اليوم السبت، ضخ 2.4 مليون جنيه في 44 مشروعًا حيوانيًا وتجاريًا في المحافظة.
صرح بذلك منتصر عبدالرحيم، مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الوادي الجديد، مؤكدًا أن التمويل كان خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 30 من نفس الشهر، والمشروعات وفرت 109 فرص عمل لأبناء المحافظة.
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