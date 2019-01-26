ترامب ينهي أطول إغلاق حكومي ويفشل في تمويل جدار المكسيك

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة على مشروع قانون يعيد فتح الحكومة مؤقتاً، منهيا بذلك أطول فترة إغلاق للحكومة في تاريخ الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد أكد في كلمة بحديقة البيت الأبيض في وقت سابق أنه توصل مع قادة الكونجرس إلى اتفاق ينهي الإغلاق الحكومي الجزئي.

وينص مشروع القانون على تمويل الحكومة لمدة ثلاثة أسابيع، مع إجراء مفاوضات بشأن أمن الحدود بين الجمهوريين والديمقراطيين والرئيس.

وسيوفر التشريع، الذي يوصف بأنه قانون مستمر، التمويل حتى يوم 15 فبراير، ولن يتضمن تمويلاً لبناء جدار على الحدود الأميركية مع المكسيك، وهى النقطة الرئيسية الشائكة في المفاوضات لإنهاء الإغلاق الذي استمر 35 يوماً.

وكان قد تم إغلاق العديد من مؤسسات الحكومة الأميركية منذ الثاني والعشرين من ديسمبر الماضي بسبب مطالبة الرئيس بـ7ر5 مليار دولار لتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك. ورفض الديموقراطيون طلب ترامب.

وقد أثر الإغلاق الحكومي على 800 ألف موظف بشكل مباشر، حيث أدى إلى عمل العديد من الموظفين من دون أجر، حيث لم يتقاضوا أول راتب لهم في العام الجديد.

وقال ترامب في كلمته: " إنني فخور جدا لأعلن اليوم أننا توصلنا إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي، وإعادة فتح المؤسسات الاتحادية".

وأضاف ترامب أنه في حال عدم التوصل لاتفاق بحلول الخامس عشر من فبراير، سيكون إما أن تغلق الحكومة مجددا أو "سأستخدم السلطات الممنوحة لي بموجب الدستور... وسأعالج هذا الوضع الطارئ".

وتعهدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في مؤتمر صحفي بعدم السماح مجددا بأن يكون العمال الأميركيون رهينة النزاع بشأن الميزانية.

وقالت بيلوسي إنها متفائلة بأن الحكومة لن تغلق مجددا في نهاية الأسابيع الثلاثة وأعربت عن تطلعها للتعاون بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي.