الخارجية السورية تتهم تركيا بخرق اتفاق أضنة

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أكد مصدر مسئول بوزارة الخارجية السورية، أن النظام التركي كان ولا يزال، منذ عام 2011 ، يخرق اتفاق "أضنة" المشترك مع دمشق من خلال دعم الإرهاب وتمويله وتدريبه وتسهيل مروره إلى سوريا، أو عبر احتلال أراضيها من خلال التنظيمات الإرهابية التابعة له أوعبر القوات المسلحة العسكرية التركية بشكلمباشر.
وأوضح المصدر حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية اليوم السبت أن سوريا بعدما يتم تداوله حول الاتفاق وبعد التصريحات المتكررة وغير المسؤولة من قبل النظام التركي حول النوايا العدوانية التركية في سوريا، تؤكد أنها ما زالت ملتزمة بهذا الاتفاق والاتفاقيات
وشدد على أن بلاده تؤكد أن أي تفعيل لهذا الاتفاق يتم عبر إعادة الأمور على الحدود بين البلدين كما كانت وأن يلتزم النظام التركي بالاتفاق ويتوقف عن دعمه وتمويله وتسليحه وتدريبه للإرهابيين، وأن يسحب قواته العسكرية من المناطق السورية التي يحتلها وذلك حتى يتمكن البلدان من تفعيل هذا الاتفاق الذي يضمن أمن وسلامة الحدود لكليهما.
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