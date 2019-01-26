الملتقى الإعلامي السادس عشر يستعد للانطلاق أبريل المقبل

الهيئة التنفيذية للملتقى الإعلامي العربي

بوابة الوفد

أعلنت الهيئة التنفيذية للملتقى الإعلامي العربي عن البدء التحضير لانطلاق فعاليات الملتقى في نسخته السادسة عشر، والمقرر انعقاده على مدار ثلاثة أيام، في الفترة 20 -22 ابريل 2019 ، بدولة الكويت، تحت رعاية سمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من وزراء الخارجية ووزراء الإعلام وملاك المؤسسات الإعلامية العربية المختلفة وكبار المسؤولين فيها، إضافة إلى نخبة من الإعلاميين والكتاب والصحفيين والمذيعين والفنانين، فضلا عن الأكاديميين وأساتذة الإعلام، وطلبة كليات الإعلام في الجامعات العربية المختلفة.

وقال ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي في بيان له صباح اليوم "إن التحضير للملتقى لهذا العام بدأ بالفعل من خلال فتح باب التسجيل لحضور فعاليات وجلسات الملتقى من داخل وخارج دولة الكويت، وجاري التنسيق مع جهات محلية ودولية للمشاركة بجدول الأعمال، مضيفا إن الملتقى سيناقش عددا من القضايا الإعلامية الهامة والمطروحة على الساحة الاعلامية العربية خلال هذه الفترة، من خلال عدد من ورش العمل والجلسات الحوارية للتأكيدا على

الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام في صناعة الرأي العام، وفي الرقابة والمساءلة، ونشر الحقيقة للجمهور دون تمييز، بمهنية وموضوعية، إسهامًا في ضبط العملية الإعلامية المتطورة بشكل مستمر ومتسارع في المنطقة".

وأعرب الخميس عن تقديره البالغ لموقف حكومة دولة الكويت الداعم وعلى رأسها سمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء، لما يوليه من اهتمام ورعاية للأنشطة الإعلامية التي تنظمها هيئة الملتقى، وما يقدمه من دعم ليكون الملتقى الإعلامي العربي الحدث الأبرز والأكثر تأثيرا على مسيرة الإعلام العربي باختلاف مجالاته وتخصصاته.

وحرص الخميس خلال تصريحاته على شكر معالي محمد ناصر الجبري وزير الاعلام وزير الدولة لشئون الشباب على دعمة الدائم لفعاليات الملتقى الاعلامي، مؤكدا ان وزارة الاعلام شريك استراتيجي مهم للملتقى، خاصة ان وزراة الاعلام لها دور بارز على الساحة الاعلامية، وتعمل على النهوض بالشأن

الاعلامي محليا وعربيا.

واكد الخميس إن ازدياد الاهتمام بوسائل الأعلام بشكل لافت للنظر في الآونة الأخيرة نظرا لما يمر به العالم بصورة عامة من أحداث سياسية واجتماعية واقتصادية تستوجب التوقف عندها، ومتابعة هذه المجريات خطوة بخطوة، للوقوف على المجريات والأحداث التي نمر بها، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الملتقى الإعلامي العربي الرابع عشر في مناقشة اهم تلك الأحداث على الساحة العربية والعالمية حيث تتوقف صفة وأهمية الأعلام وفاعليته على ارتباطه بالأحداث والظروف القائمة في مثل هذه الأوقات، مما يزيد التعاطف والتعاون بين البشر في حل المشكلات التي تعاني منها المنطقة.

وأضاف الخميس أن معرض وسائل الإعلام والاتصال الحديثة المصاحب للملتقى يضم عدد من المؤسسات الاعلامية المحلية والعربية، ووسائل الاتصال الحديثة، ليواكب التفجر المعرفي وثورة الاتصالات و الثورة التكنولوجية، و ما يترتب عليها من سرعة انتقال المواد الإعلامية، باعتبارها عوامل تساعد المؤسسات الإعلامية من أجل مزيد من الفعالية والاستحداث و التجديد لمجاراة التغيرات.

ودعا الخميس الجهات والمؤسسات الاعلامية والطلاب من داخل وخارج دولة الكويت الى سرعة التسجيل من خلال الموقع الالكتروني [email protected] ، وللمراسلة من خلال [email protected] ، وذلك لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة ضيوف الملتقى من داخل وخارج الكويت، خاصة في ظل الاقبال المتزايد على حضور فعاليات الملتقى الإعلامي.