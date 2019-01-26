ألمانيا تودع عصر توليد الطاقة من الفحم في 2038

وكالات:

وافقت لجنة الفحم في العاصمة الألمانية برلين، اليوم السبت، على توقف ألمانيا عن حرق الفحم لتوليد الطاقة، بحلول نهاية عام 2038، وذلك بعد اجتماع دام لمدة 21 ساعة من أجل التوصل إلى اتفاق يشمل وضع موعد للتخلص التدريجي من الطاقة المُولدة باستخدام الفحم، بالإضافة إلى قضايا تعويض شركات الطاقة.

وتختص اللجنة فقط بوضع اقتراحات، في حين أن التنفيذ سيكون مسئولية حكومات الولايات الألمانية والحكومة الاتحادية في برلين.

وتحرص ألمانيا على التوقف عن استخدام الفحم من أجل الوفاء بالأهداف البيئية، كما تعتزم الدولة الصناعية، وهي رابع أكبر اقتصاد في العالم، التخلص من الطاقة النووية بحلول نهاية

عام 2022.ووفقاً لمكتب الإحصاءات الاتحادي، قامت ألمانيا بتوليد 37% من احتياجاتها من الكهرباء من الفحم في عام 2017.جدير بالذكر أن استطلاعاً للرأي، نشرت قناه "زد دي إف" الألمانية نتائجه أمس الجمعة، أظهر تأييد المواطنين للتخلص السريع من استخدام الفحم؛ إذ أعرب 73% من المشاركين في الاستطلاع -وإجمالي عددهم 1285 شخصاً- عن تأييدهم لهذه الخطوة، واصفين الأمر بأنه "مهم أو مهم للغاية.