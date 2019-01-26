آخر تحديث: منذ 4 من الساعات و 28 من الدقائق المصدر: صحيفة النهار اللبنانية الكاتب: الخليج 365 عدد المشاهدات: 713

1 من أصل 7 أثارت المغنية التركية توبا اكنجي الجدل بتصريحاتها الأخيرة والتي وصفت بالمستفزة، بعد أن تحدثت عن عشاقها السابقين وهما الوسيم ابرهيم تشيليكول وجنكيز جوشكون الذي يؤدي دور تورغوت ألب في مسلسل "قيامة أرطغرل". وقالت توبا إنّ عشيقيها السابقين أصبحا قبيحين، وإنها عندما تشاهدهما على الشاشة تستغرب كيف كانت تعشقهما، مشيرة إلى أنهما كانا بأفضل حالاتهما عندما كانا معها، وتساءلت عن سبب ذلك، معتبرة أن زوجتيهما لا تهتمان بهما أو ربما انهما غير سعيدين برفقتهما. تصريحات المغنية التركية جلبت لها وابلاً من التعليقات الساخرة، وتساءل البعض: "هل هي اليوم بأفضل حالاتها"، غامزين من أنّ "تصريحاتها تعبّر عن غيرتها منهما". المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

كانت هذه تفاصيل خبر انتقادات وسخرية من مغنية تركيّة وصفت عشيقيها السابقين بـ "غير الوسيمين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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