مقتل وإصابة 24 شخصا في انفجار بملعب كرة طائرة بأفغانستان

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أعلن المدير الإداري لإقليم بغلان شمال أفغانستان عبد الأحد بارفاكي اليوم السبت إن 4 مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب 20 آخرون في انفجار وقع في ملعب لكرة الطائرة في الإقليم.

وصرح المدير الإداري لإقليم بغلان إن الانفجار وقع في منطقة بارفاك ولم تتأكد طبيعته حتى الآن لوقوعه في منطقة تسيطر عليها طالبان.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

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