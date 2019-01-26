لجنة في منظمة الدول الأميركية تدعو فنزويلا إلى حماية غوايدو

اسماء السيد - واشنطن: دعت لجنة حقوق الإنسان في منظمة الدول الأميركية الجمعة فنزويلا إلى حماية رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه "رئيسًا انتقاليًا".

"الخليج 365" من واشنطن: أعلنت لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، في بيان، أنها طلبت من المؤسسات الوطنية في فنزويلا حماية حقوق غوايدو "أبرز وجه في المعارضة"، وعائلته.

يقود غوايدو، البالغ من العمر 35 عامًا، والذي دعا الفنزويليين إلى التحرك ضد السلطة القائمة، معارضة، تعتبر الولاية الرئاسية الثانية للرئيس نيكولاس مادورو غير شرعية. وقد اعترفت به بسرعة كرئيس انتقالي للبلاد الولايات المتحدة وكندا ومعظم دول أميركا اللاتينية.

تؤكد اللجنة أنه في أجواء الأزمة الخطيرة، التي تشهدها فنزويلا، يجد المعارض نفسه "في وضع بالغ الضعف"، وقد يصبح "هدف هجمات". ودعت السلطات إلى ضمان أمنه وأمن عائلته.

وفي بيان نشر قبل ساعات، دعت اللجنة مادورو إلى "الكفّ عن قمع معارضيه". ودانت العنف الذي أودى بحياة متظاهرين خلال تجمعات في الأيام الماضية.

أوضحت أن 26 قتيًلا وعشرات الجرحى سقطوا منذ بداية الأزمة السياسية، بينما اعتقل 369 آخرين. ودانت "عمليات الدهم غير القانونية" و"الاعتقالات التعسفية".

