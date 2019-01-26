أحمد الحريري: الحريري لا زال يدور الزوايا من أجل تأليف الحكومة

لفت أمين عام تيار "المستقبل" ​أحمد الحريري​ في كلمة له خلال أحياء فرع المهندسين في قطاع ​المهن الحرة​ في "​تيار المستقبل​" الذكرى ال11 لاستشهاد الرائد المهندس ​وسام عيد​ الى أن "11 سنة مرت ووسام يعيش في قلب الحقيقة التي تدق في ​لاهاي​، وإننا بعد 14 عاما على ​14 شباط​، لم نتغير، لا بثباتنا، ولا باعتدالنا، ولا بوفائنا لناسنا، ولا بإخلاصنا لبلدنا"، مضيفا: "لكن الناس تعبت من الخلافات وال​سياسة​، وتريد أن تعيش بكرامة، وتريد أن يسير البلد مع ​سعد الحريري​، كما على ايام رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​"، متمنيا أن "يوفق الله الحريري في مساعيه لتأليف حكومة البلد بأمس الحاجة لها، وأن يلهم الله كل الأطراف كي تبني على الايجابيات وتتواضع كي نستطيع الخروج من هذا النفق، تحت سقف الدولة والمؤسسات ودستور الطائف، والحفاظ على عمق لبنان العربي وعلاقاته المميزة بأشقائه العرب".

وشدد على أن "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لم يفقد الأمل يوما، وما زال حتى اللحظة يدور الزاويا، وكل همه الناس والبلد، ومن اجلهم صابر صبر أيوب، ويقوم بكل شيء، من أجل حماية لبنان، والحفاظ على ثقة العرب والعالم فيه"، مؤكدا أن "اليد ممدودة للتعاون، وبحكمة الحريري، وبالتنسيق مع ​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال عون، سنرى حكومة الوفاق الوطني قريبا، ولن نرى المزيد من الطروحات والاجتهادات، التي سبق وقلنا أنها ولدت ميتة، وإكرام الميت دفنه، والتاريخ لن يرحم المعطلين، في حال وقعنا في المحظور".

ووجه "تحية إلى قطاع المهن الحرة على ريادته ووفائه"، ثم توقف عند "الحملة على المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ اللواء عماد عثمان" قائلا: "نرى فيه القوة والثبات والارادة والصلابة على رأس مؤسسة قوى الأمن الداخلي، ونقول له اليوم فاقد الشيء لا يعطيه، من يدافع عن المجرمين ويقدسهم، لا يحق له أن يتكلم عن الشرفاء من أمثالك. يا جبل ما يهزك، كلما شنوا حملة عليك، نعلم أن ثمة إنجازا يتحقق، لأنك مع الحق، ونحن أهل حق، والحق يعلو ولا يعلى عليه".