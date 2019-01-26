توقيف سوري طعن سيدة في عنقها وبطنها بهدف السرقة في تنورين

اعلنت المديريـة العـامـة لقــوى الامن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة انه حوالي الساعة 10.19 من تاريخ 17/1/2019 وفي محلة وطى حوب – ​تنورين​، وفي أثناء تواجد المواطنة سهام مرعب (مواليد عام 1959، لبنانية) في داخل محلها المعدّ لبيع المواد الغذائية، دخل شخص مجهول الهوية وقام - لأسباب مجهولة - بطعنها بواسطة سكين في عنقها وبطنها وفر الى جهةٍ مجهولة، نقلت بعدها الى المستشفى للمعالجة.

ولفتت الى انه على الأثر باشرت ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​ اجراءاتها لكشف هوية الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها الشعبة، تمكنت من تحديد هويته، وتبيّن انه يدعى: م. أ. (مواليد عام 2000، سوري) وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا السرقة، وكان قد أُخلي سبيله من السجن في أواخر العام 2018 وقد توارى عن الأنظار بعد عملية الطعن. وبتاريخ 24/1/2019 تمكنت الدوريات الخاصة في الشعبة من تحديد مكان تواجده حيث تم توقيفه في منطقة حلبا.

وذكرت انه بالتحقيق معه، اعترف انه نفذ عملية الطعن بدافع السرقة، وانه خطّط سابقاّ لسرقة الضحية فأحضر لهذه الغاية سكين مطبخ وقام بمراقبتها، وعندما تبين له انها اصبحت بمفردها في المحل دخل اليه، ولدى محاولته السرقة بطريقة احتيالية تبين له أن الجارور مقفل، عندها وضع السكين على عنق سهام، وهدّدها بالقتل لكي تسلّمه مفتاح الجارور، عندها بدأت سهام بالصراخ فقام بطعنها في عنقها وما إن بدأت تنزف حتى بدأ بتوجيه عدّة طعنات الى بطنها، ثم لاذ بالفرار.

كما اعترف بإقدامه على سرقة دراجتين آليتين من محلة ​العبدة​، وسرقة مقهى ومحل لبيع المواد الغذائية في ​منيارة​. أودع الموقوف ​القضاء​ المختص بناء على إشارته.