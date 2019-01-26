اصابة عسكري في الجيش بجروح بحادث سير في عكار

اصيب عسكري في ​الجيش اللبناني​ بجروح ب​حادث صدم​ من قبل سيارة رباعية الدفع فضية اللون على طريق عام ​الكواشرة​ - عكار، وعمل مسعفو ​الصليب الاحمر اللبناني​ على نقله الى احدى ​مستشفيات​ المنطقة للعلاج.

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