القطان زار سفير فنزويلا في لبنان متضامناً مع الشعب الفنزولي

زار ​الشيخ أحمد القطان​ رئيس جمعية "قولنا والعمل" سفير ​فنزويلا​ في ​لبنان​ هاسوس غونزاليس في مقر السفارة متضامناً مع الشعب الفنزولي في وجه الرئيس الأمريكي وإدارته الذين يريدون التدخل بالشؤون الداخلية الفنزولية وفرض رئيس ينفذ سياستهم، واعلن قطان "تضامنه مع فنزويلا قيادة وشعباً، فنزويلا تعاقب لأنها وقفت في وجه العدو الأمريكي الذي يريد أن يغير وجه فنزويلا ​المقاومة​ والممانعة والتي تقف مع القضايا المحقة في كل مكان سيما مع ​فلسطين​، و​سوريا​ ومع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع كل المطالب المحقة للشعوب في كل مكان".

وأضاف الشيخ القطان "نحن نعتبر أن ​أميركا​ تريد أن تنصّب رؤساء يكونوا منفذين لسياستها الأميركية ـ الصهيونية، وهذا الأمر يجعلنا نقف إلى جانبها، ونقول أن الشعب الفنزويلي هو الذي يقرر مصيره ويجب أن يكون الرئيس الفنزويلي ممثلا لرؤى وتطلعات الشعب الفنزويلي الذي انتخبه وأراده ممثلاً عنه".