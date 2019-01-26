وزير اسرائيلي: لدى الحكومة الإسرائيلية خطة لطرد الإيرانيين من سوريا

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن وزير الإسكان الحالي ورئيس هيئة الاركان الاسرائيلية السابق يوآف غالنت أوضح خلال جلسة مغلقة أنه "مع استمرار التخوف الإسرائيلي من جبهتي ​الشمال​، من ​سوريا​ و​إيران​ و​حزب الله​ اللبناني، ومن ​الجنوب​ من ​حركة حماس​، فإنه يوجد لدى ​الحكومة الإسرائيلية​ خطة لطرد الإيرانيين من سوريا".

واشار الى أن "هناك مصالح مشتركة لكثير من القوى الدولية في سوريا، وبأن حزب الله وإيران شركاء في سوريا، فإن لدى بلاده خطة معدة لإبعاد ما أسماه بـ"الخطر الإيراني" من الجبهة الشمالية الإسرائيلية".

ولفت الجنرال غالنت، الذي يشغل منصب وزير الإسكان، وأحد أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، إلى أن "​روسيا​ تحاول السيطرة على الجماعات المتمردة في سوريا، وبأنه وفقا لذلك، فإن لدى إسرائيل خطة معدة لطرد الإيرانيين من سوريا".