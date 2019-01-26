otv: لقاءات متواصلة في باريس مع الحريري وخطوط مفتوحة من قبل باسيل مع المعنيين

اشارت معلومات قناة "otv" الى اللقاءات المتواصلة في ​باريس​ مع رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، وخطوط مفتوحة من قبل وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ مع المعنيين بالشأن الحكومي.

ولفتت الى ان هدف لقاءات باريس بين الحريري وباسيل هو لتوصل الى حل للتأليف على قاعدة عدالة التمثيل والتنازلات المتبادلة. واعتبرت ان المهم الانتهاء والحسم هذا الاسبوع، والّا التيار ورئيسه لن يبقوا ساكتين وصامدين بالصبر والصمت تحملاً من اجل تسهيل التأليف.