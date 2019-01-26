ميقاتي من حاصبيا: نأمل أن تتشكل الحكومة قريبا والامور تسير بشكل جيد

جال رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​نجيب ميقاتي​ في منطقة ​حاصبيا​ وكانت محطته الاولى في دار افتاء حاصبيا حيث كان في استقباله مفتي ​مرجعيون​ وحاصبيا القاضي الشيخ حسن دلي الذي اعتبر أن "منطقة حاصبيا كانت وستبقى نموذجا للوحدة الوطنية والعيش المشترك ولا شيء يعكر صفوها الا ​اسرائيل​ وخروقاته المتمادية ضد السيدة اللبنانية".

دلي طالب "الدولة بايلاء هذه المنطقة اهتماما خاصا للتعويض عما لحق من إهمال وحرمان على مدى السنوات الماضية من أجل رفع هذه المعاناة عن المواطنين".

بدوره اشار ميقاتي الى ان "زيارته هي للاطلاع على اوضاع المواطنين"، مضيفا: "نعتز بهويتنا الوطنية وانتمائنا العربي"، مؤكدا ان "لا خيار لنا الا الدولة فهي الملجأ الاول والاخير للبنانيين".

وحول ​تشكيل الحكومة​ شدد على أن "الامور تسير بشكل جيد"، ونأمل ان "تكون حكومة قريبة وتنجز ما ينتظرها من مهمات وتكون حكومة وحدة وطنية وفريق عمل واحد".