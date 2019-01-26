مصلحة الليطاني: تنظيف حوض أنان لتأمين تشغيل معمل الأولي بكامل طاقته

أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ في بيان أن فرقها الفنية نظفت الرواسب والخز من حوض أنان، والتي كانت تتسبب بإقفال الشبك حيث مأخذ ​المياه​ لمعمل بولس أرقش (الألولي)، لتأمين تشغيل معمل أرقش بكامل طاقته. وخلال اعمال التنظيف تم تحويل مياه عين الزرقاء ونهر مشغرة الى مجرى الليطاني، وتم تحويل شلال جزين الى ​نهر بسري​، وبالتالي تم توقيف معمل أرقش موقتا قبل ظهر اليوم. وقد أسهمت فرق ​الدفاع المدني​ بمساعدة الفرق الفنية بأعمال التنظيف.

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