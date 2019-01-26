أسامة سعد: نزاهة العمل السياسي مهمة ملحة من مهام الحركة الشعبية

اشار الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "ال​سياسة​ إنتفت في ​لبنان​ وبارت وهزلت، خصومات، تفاهمات، محاصصات وصفقات طائفية تنسب زورا إلى ​السياسة​، وطنية وسلامة ونزاهة العمل السياسي مهمة ملحة من مهام الحركة الشعبية الوطنية".

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