رئيس بلدية شدرا: نتائج الفحوص المخبرية تثبت تلوث مياه النهر

اوضح رئيس بلدية شدرا سيمون حنا "ان نتائج الفحوص المخبرية التي اجريت على عينات من مياه نهر شدرا والتي كانت البلدية قد ارسلتها للتحليل في مختبرات الدكتور جوزيف نديم فريفر، بينت ان نسبة ​التلوث​ فيها عالية جدا، نتيجة مخلفات مزارع تربية المواشي ومياه مجاري ​الصرف الصحي​ التي تصب في مجرى النهر الذي اضحت مياهه غير صالحة لا للري ولا للاستخدام المنزلي".

ووضع حنا هذا الامر برسم كل الجهات الرسمية المعنية، مطالبا بـ"ضرورة اتخاذ كل التدابير الايلة الى رفع الضرر عن مياه النهر الذي يعتبر رافدا من روافد النهر الكبير وتستفيد من مياهه بلدات عدة بدءا من بلدة ​عندقت​ وصولا الى النهر الكبير ومرورا ببلدات شدرا ومشتى حسن و​مشتى حمود​ والبقيعة الحدودية".

واكد حنا "انه سيتابع هذا الامر حتى النهاية وسيرسل كتبا تتضمن نتائج الفحوص المخبرية الى كل الوزارات المعنية (الصحة،الطاقة والمياه، الزراعة، ​البيئة​) والى كل الجهات الرسمية، كي يبنى على الشيء مقتضاه ولكي يجري العمل سريعا على رفع هذا التلوث وبسرعة عن مجرى النهر الذي يعتبر شريانا اقتصاديا-زراعيا حيويا لهذه المنطقة الزراعية بامتياز".