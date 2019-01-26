انخفاض بالحرارة غدا مع أمطار متفرقة ليلا وثلوج على ارتفاع 1500 متر

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية يسيطر طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ليل يوم الأحد حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز حالياً فوق ​ايطاليا​ مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: صافً اجمالاً مع ارتفاع ملموس ب​درجات الحرارة​ وانخفاض نسبة الرطوبة كما تنشط الرياح أحياناً وتؤدي إلى ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

الأحد: قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة ، يتحول مساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات ،تتساقط ​أمطار​ متفرقة خلال الليل وثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق وينحدر مستوى تساقطها فجرًا لتلامس 1200 متر.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1300 م وما فوق.