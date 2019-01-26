انخفاض بالحرارة غدا مع أمطار متفرقة ليلا وثلوج على ارتفاع 1500 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية يسيطر طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ليل يوم الأحد حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز حالياً فوق ايطاليا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا.
الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: صافً اجمالاً مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة كما تنشط الرياح أحياناً وتؤدي إلى ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.
الأحد: قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة ، يتحول مساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات ،تتساقط أمطار متفرقة خلال الليل وثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق وينحدر مستوى تساقطها فجرًا لتلامس 1200 متر.
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 م وما فوق.
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