الخارجية الاميركية: اجتماع تعزيز السلام بالشرق بوارسو بـ13 و14 شباط

أشارت الخارجيةالاميركية في بيان الى أن "الاجتماع الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في ​الشرق الأوسط​ سيعقد برئاسة ​الولايات المتحدة​ و ​بولندا​ في ​وارسو​ يوميّ 13 و ​14 شباط​ المقبل".

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