كشف مصدر أمني عراقي لـ" ​السومرية​ نيوز " بأن "​القوات العراقية​ تمكنت من إحباط محاولة تفجير في منطقة عرصات الهندية وسط ​بغداد​". ولفت المصدرالى إن "قوة أمنية قامت بتفكيك ​عبوة ناسفة​ كانت موضوعة على جانب الطريق في مدخل منطقة عرصات الهندية وسط بغداد، من دون سقوط إصابات بشرية أو الحاق أضرار مادية"، مشيرا الى أنه "تم تطويق مكان الحادث، وفتح تحقيق في ملابساته".

كانت هذه تفاصيل خبر القوات العراقية تحبط محاولة تفجير وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.