خارجية سوريا اعلنت أنها مازالت ملتزمة باتفاق اضنة والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الارهاب

اعلنت ​وزارة الخارجية السورية​ أنها مازالت ملتزمة باتفاق اضنة والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الاٍرهاب بأشكاله كافة من قبل الدولتين واضافت إلا أن النظام التركي ومنذ عام 2011 كان ولا يزال يخرق هذا الاتفاق عبر دعم الاٍرهاب وتمويله وتدريبه وتسهيل مروره إلى ​سوريا​ أو عبر احتلال أراض سورية من خلال المنظمات الإرهابية التابعة له أو عبر ​القوات​ المسلحة العسكرية التركية بشكل مباشر.

اضافت الخارجية في بيان ان الجمهورية العربية السورية تؤكد أن اَي تفعيل لهذا الاتفاق يتم عبر إعادة الأمور على الحدود بين البلدين كما كانت وأن يلتزم النظام التركي بالاتفاق ويتوقف عن دعمه وتمويله وتسليحه وتدريبه للإرهابيين وان يسحب قواته العسكرية من المناطق السورية التي يحتلها، وذلك حتى يتمكن البلدان من تفعيل هذا الاتفاق الذي يضمن امن وسلامة الحدود لكليهما.