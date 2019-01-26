محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية العربية السورية، صورًا جديدة لأسماء الأسد قرينة الرئيس بشار الأسد.
وكُتب على الصور تعليق "السيدة أسماء الأسد في زيارة لمنزل الجريح البطل حسن علي الخطيب في قرية المراح بمنطقة النبك بـ "ريف دمشق".
وأوضحت الرئاسة أن الهدف من الزيارة يأتي للاطمئنان على صحته ومتابعة أوضاعه الصحية والاجتماعية وما قدمه له برنامج جريح الوطن طبيا أو دعما لمشروعه الخاص.
وكانت أسماء الأسد، زارت منذ أيام أطفال خضعوا لعملية زراعة الحلزون وذويهم في جمعية "آمال" لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكانت السيدة الأولى في سوريا ظهرت برفقة الرئيس بشار الأسد خلال زيارة إلى كنيسة السودا في طرطوس، شرقي البلاد، بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية أوائل الشهر الجاري.
ويعد هذا الظهور الأول لـ "أسماء الأسد"، بعد أربعة أشهر من إعلان سوريا إصابتها بسرطان الثدي، حيث ظهرت، وقتها، وقد سقط شعرها، بسبب خضوعها للعلاج الكيميائي.
كانت هذه تفاصيل خبر أسماء الأسد تظهر مجددًا.. كيف تغيرت بعد 4 أشهر من إعلان إصابتها بسرطان الثدي؟ (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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