بالصور- تكريم أبطال مصر من ذوي الإعاقة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

نظمَّ مجلس إدارة نادي "الرواد" بمدينة العاشر من رمضان، حفلًا بقاعة "التليفزيون" بالنادي، لتكريم أبطال العالم ومصر من ذوي القدرات الخاصة "متحدي الإعاقة".

حضر الحفل الدكتور أبو الحجاج عبدالغني، رئيس مجلس إدارة النادي، وآماني عبدالحافظ، عضو مجلس الإدارة، وأحمد بحيري، مدير عام النادي، ومحمد الكومي، مدير النشاط الاجتماعي، وإيمان حمودة، رئيسة لجنة ذوي القدرات الخاصة بالنادي، وشيرين الجندي، مُقررة اللجنة، والمستشار محمد القرش، رئيس اللجنة الثقافية، وشعبان السعدني، رئيس لجنة الشباب، وأعضاء لجنة الشباب ولجنة ذوي القدرات الخاصة.

وشهدَّ الحفل تكريم اللاعبين هند حازم، بطلة الجمهورية في السباحة، وأحمد ناصف، بطل العالم في عبور المانش، ومنى صلاح جلاب، بطلة مصر وإفريقيا في كرة الريشة، والدكتور صلاح فيرو، رئيس لجنة النشاط الاجتماعي بمركز الهندرة، بالإضافة الى مجموعة من أبطال الجمهورية والعالم من متحدي الإعاقة في مختلف الألعاب.

كما ضم الحضور المهندس محمود سلطان، نائب رئيس مجلس أمناء العاشر من رمضان، وممثل عن مؤسسة "الحسن" لدمج القادرون باختلاف، ونانسي عاطف شحاتة، منسقة مشروع فنون ورياضة بالمؤسسة، وبعض اعضاء المؤسسة، بالإضافة إلى ممثلي مركز "الهندرة" للدراسات والتنمية الذاتية, وممثلي مستشفى "جمال أبو العزايم" وفاتن المرسي، رئيسة قسم التخاطب، وكريمة ونجوى، أخصائيات التخاطب بالمستشفى.