بعد إنهاء الإغلاق الأمريكي مؤقتًا.. كيف تعود الحكومة الفيدرالية للعمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هشام عبد الخالق:

انتهى أمس الجمعة أطول إغلاق حكومي في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي استمر 35 يومًا تقريبًا، عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب موافقته على اتفاق لتمويل الوكالات الحكومية الفيدرالية لمدة ثلاثة أسابيع تنتهي في 15 فبراير المقبل.

وفي وقت لاحق، مرر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون لإنهاء الإغلاق الحكومي بصفة مؤقتة، على الرغم من أن الاتفاق لا يتضمن تخصيص أية مبالغ للإنفاق على الجدار العازل الذي يريد ترامب بناءه على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك للحد من الهجرة غير الشرعية.

وطرحت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية في تقرير لها اليوم السبت، عدة تساؤلات بعد انتهاء الإغلاق الحكومي الأطول في التاريخ الأمريكي تتعلق بعودة المؤسسات الفيدرالية للعمل نستعرضها فيما يلي:

متى سيحصل الموظفون الفيدراليون على رواتبهم؟

لم يتضح هذا بعد، حيث كتب البيت الأبيض في تغريدة: "في الأيام المقبلة"، ولكن من المتوقع أن يحصل الموظفون الفيدراليون -الذين عملوا بدون أجر- على الرواتب التي لم يتقاضوها طوال فترة الإغلاق الحكومي.

وبموجب قانون المعاملة العادلة لموظفي الحكومة الذي وقعه ترامب في 16 يناير، يجب على العمال الحصول على أجرهم المتأخر "في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء فترة الإغلاق الحكومي، وبغض النظر عن تواريخ الدفع المقررة". وهذا يعني أنه لا ينبغي عليهم أن ينتظروا موعد الحصول على الأجر التالي للحصول على الأجور المتأخرة.

مكتب الإدارة والميزانية أصدر تعليمات للوكالات مساء الجمعة، للتأكد من وجود عدد كاف من الموظفين المتاحين لدعم عمليات كشوف المرتبات والإجابة على أسئلة الموظفين لدى عودتهم إلى العمل.

موعد افتتاح الحدائق الوطنية

ظل العديد من الحدائق الوطنية يعمل خلال فترة الإغلاق الحكومي ولكن بعدد موظفين محدد، وقالت تيريزا بيرنو، الرئيسة والمديرة التنفيذية للجمعية الوطنية للحفاظ على الحدائق، إن بعض المتنزهات عانت من "أضرار بالغة" أثناء الإغلاق. وستكون إحدى أول الوظائف لعمال الحدائق تقييم هذا الضرر، مضيفة أن الضرر الذي شهدته الحدائق سيستمر لأسابيع أو حتى سنوات.

متى سيلقي ترامب خطاب "حالة الاتحاد"؟

قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها ستناقش موعدًا مع الرئيس دونالد ترامب لإلقاء خطاب "حالة الاتحاد" بمجرد أن تكون الحكومة مفتوحة.

أمس الجمعة، لم توفر بيلوسي أي تفاصيل إضافية، باستثناء قولها: "أتطلع إلى القيام بذلك، والترحيب بالرئيس في مجلس النواب لإلقاء خطاب حالة الاتحاد".