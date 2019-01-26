سوريا: تفعيل اتفاق أضنة يتم بعد توقف تركيا عن دعم الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية والمغتربين السورية، بأن سوريا تؤكد التزامها باتفاق "أضنة" والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب بأشكاله كافة من قبل الدولتين (تركيا وسوريا).

وأكد المصدر في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن النظام التركي ومنذ عام 2011 كان ولا يزال يخرق الاتفاق عبر دعم الإرهاب وتمويله وتدريبه وتسهيل مروره إلى سوريا أو عبر احتلال أراض سورية من خلال المنظمات الإرهابية التابعة له أو عبر القوات المسلحة العسكرية التركية بشكل مباشر.

وقال المصدر، تؤكد سوريا على أن أي تفعيل لهذا الاتفاق يتم عبر إعادة الأمور على الحدود بين البلدين كما كانت، بالإضافة إلى التزام النظام التركي بالاتفاق وتوقفه عن دعم وتمويل وتسليح وتدريب الإرهابيين، وسحب قواته العسكرية من المناطق السورية التي يحتلها، وذلك حتى يتمكن البلدان من تفعيل هذا الاتفاق الذي يضمن أمن وسلامة الحدود لكليهما.