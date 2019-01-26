شركة ماري كاي تعلن عن تعيينات تنفيذية جديدة في عمليات سلسلة...

دالاس -السبت 26 يناير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير) – تزامناً مع احتفالها بالذكرى الخامسة والخمسين على تأسيسها كشركة رائدة في مجال مستحضرات التجميل ومستحضرات العناية بالبشرة وبائع مباشر في أكثر من 40 سوقاً، أعلنت شركة "ماري كاي" عن تعيين كلّ من شون هاربر لمنصب نائب الرئيس الأول – الرئيس التنفيذي لشؤون التصنيع والدكتورة لوسي غيلداي لمنصب نائب الرئيس الأول – الرئيس التنفيذي للشؤون العلمية. ومن خلال منصبهما الجديد، سينضم كلّ من هاربر وغيلداي الى الفريق التنفيذي لشركة صناعة مستحضرات التجميل العالمية.

بصفته نائب الرئيس الأول – الرئيس التنفيذي لشؤون التصنيع، سيتولى شون هاربر مسؤولية عمليات التصنيع العالمية، ومراقبة المخزون العالمي، وتخطيط عمليات الإمداد، والنقل، والجودة العالمية. انضم هاربر إلى شركة "ماري كاي" في عام 2014 بصفة مدير لعمليات الإنتاج. طوال فترة عمله مع الشركة، كان للسيد هاربر دور فعال في الدفع باتجاه ثقافة التحسين المستمر في منشأة التصنيع الخاصة بشركة "ماري كاي"، بما في ذلك زيادة كفاءة الإنتاج بشكل كبير وتطبيق عدد من فرص التطوير الأساسية للموظفين لرفع مستوى المهارات التقنية لديهم وتعزيز مسيرتهم المهنية. قبل انضمامه إلى الشركة الشهيرة في مجال تصنيع مستحضرات التجميل، عمل هاربر في شركة "لوريال"، حيث شغل مناصب عدة في مجال العمليات والجودة.

بصفتها نائبة الرئيس الأولى - الرئيس التنفيذي للشؤون العلمية، ستواصل الدكتورة لوسي غيلداي ترؤس عمليات البحث والتطوير التي تضطلع بها شركة "ماري كاي". منذ انضمامها إلى الشركة الرائدة في مجال تصنيع مستحضرات الجمال في عام 2017، عملت الدكتورة غيلداي على تنفيذ استراتيجية الشركة العالمية للمنتج والابتكار في خطوط الانتاج. تملك شركة "ماري كاي" حافظة عالمية تشمل أكثر من 1400 براءة اختراع لمنتجات وتقنيات وأنظمة تغليف، مما سمح لها بترسيخ ثقافة الابتكار؛ وهي تستثمر ملايين الدولارات سنوياً في مجالات البحث والتطوير. ستضطلع الدكتورة غيلداي بدور أساسي وحيوي في قيادة الشركة بشكل مبتكر نحو الجيل المقبل. قبل انضمامها إلى شركة "ماري كاي"، أمضت الدكتورة غيلداي 15 عاماً في شركة "بروكتر آند غامبل"، حيث عملت على تطوير المنتجات والمستحضرات في مجال الرعاية الصحية والعناية بالفم وتكنولوجيات الجمال والتجميل والعناية البشرة.

وفي معرض تعليقها على التعيينات الأخيرة، قالت ديبورا جيبونز، الرئيسة التنفيذية لشؤون العمليات في شركة "ماري كاي": "خلال وقت قصير نسبياً من عملهما في الشركة، قدم كلّ من شون ولوسي مساهمات هامة، وأثبتا أن لهما دور فعال وحيوي في مجالات الأبحاث والتطوير وعمليات سلسلة الإمداد." وأضافت: "سيعمل كلّ من شون ولوسي في دورهما الجديد كأعضاء في الفريق التنفيذي للشركة، على ضمان المواءمة العالمية والإقليمية للاستراتيجية والخطط المتعلقة بمنتجات ’ماري كاي‘. بصفتها واحدة من أبرز الشركات المبتكرة في مجال البيع المباشر وصناعة مستحضرات التجميل، تعتبر شركة ’ماري كاي‘ مركز ثقل في مجال مستحضرات التجميل، بفضل حافظتنا العالمية التي تضمّ أكثر من 700 منتج. وفيما نواصل إنتاج أفضل المنتجات في القطاع، فإننا نفتخر بتعيين شون ولوسي في هذه المناصب التنفيذية، إقتناعاً منا بأن قيادتهما وخبرتهما ستكون عاملاً فائق القيمة في جهودنا لإثراء حياة النساء في جميع أنحاء العالم ".

يحمل هاربر بكالوريوس في علوم الكيمياء من جامعة أركنساس للتكنولوجيا في روسلفيل بأركنساس، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ويبستر في سانت لويس. وتحمل الدكتورة غيلداي شهادة بكالوريوس في علم الأحياء من كلية جورجتاون في جورجتاون بولاية كنتاكي، وشهادة دكتوراه في علم الأحياء الخلوي والبيولوجيا الجزيئية والمناعة والأمراض المعدية من جامعة سينسيناتي.

لمحة عن شركة "ماري كاي":

نعتبر في شركة "ماري كاي" أن النجاح يكمن في التفاني لتقديم منتجات لا تقاوم، وفرصة مجزية وتحقيق تأثير إيجابي على المجتمع. وقد ساهمت "ماري كاي" طوال 55 عاماً بإلهام النساء وتشجيعهن على تحقيق أهدافهن في مجال ريادة الأعمال في ما يقرب من 40 بلداً. بصفتنا شركة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، نحن نعمل على تقديم أحدث ما توصلت إليه الأبحاث المتطورة في مجال العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والألوان والعطور الجريئة. اكتشفوا المزيد من الأسباب التي ستجعلك تعشقون مستحضرات "ماري كاي" على الرابط الالكتروني التالي: www.marykay.com.

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