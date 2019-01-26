إتش سي إل تكنولوجيز تكرّم قادة في مجال العمل الإنساني خلال...

دافوس، سويسرا -السبت 26 يناير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير) – أعلنت اليوم "إتش سي إل تكنولوجيز"، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن حفل توزيع جوائز "أبطال النوايا الحسنة" المخصّص لتكريم القادة في مجال العمل الإنساني من جميع أنحاء العالم. وستُقام الفعاليّة في 24 يناير 2019 في جناح "إتش سي إل" في دافوس، وستحتفي بهذه الشركات الباسلة والملتزمة بقضايا نبيلة مميّزة، تركّز بشكل أساسي على التعليم العالمي، وتنمية الشباب، وتمكين المرأة. تُقدّم الجوائز هذا العام للمرّة الأولى، وتخطّط "إتش سي إل تكنولوجيز" إلى إصدارها كلّ عالم خلال منتدى عالمي.

تشمل قائمة الفائزين بهذه الجوائز كلّاً من كاتيا أيفيرسن، الرئيسة التنفيذيّة لمؤسسة "ويمن دليفر" التي تدعم الاستثمارات العالميّة في مجال المساواة بين الجنسَين والصحة؛ و أولاجوموكي أديكاي، مؤسسة "يونج بزنيس إيجانسي" التي تقدّم تدريبات على مهارات التوظيف وخدمات التوظيف إلى الشباب الذين يبحثون عن العمل حول العالم؛ و كيارا تيليسي، مؤسسة "وي دويت توجيذر" التي تقوم بإنتاج أفلام، وأفلام وثائقيّة، وبرامج تلفزيونيّة، ونماذج إعلاميّة أخرى مخصّصة بشكلٍ خاصّ لتمكين النساء؛ و بايي آرون، المؤسسة والرئيسة التنفيذيّة لمنظمة "سبارك إنسايد" الرائدة في استخدام التعليم والتدريب المهني للسجناء من الأحداث؛ و جين هانت، الرئيس التنفيذي لمشروع "ذي فرونت بروجيكت" الذي يسعى إلى تحقيق مستوى أفضل للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والصحة، والتطوير؛ و جاستن كوبر، مدير وعضو مجلس أمناء مؤسسة "ذي فاركي فاونديشن" التي تلتزم بتغيير العالم من خلال التعليم العالمي. وتمّ اختيار كلّ فائز من خلال عدسة قيم "إتش سي إل" والتأثير الإيجابي والتحويل الفريد الذي تمكنوا من تحقيقه في مجتمعاتهم خلال العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تمّت الإشادة بكلّ فائز لإستخدام مستوى من ريادة الأعمال لتحقيق مساعيه.

وقالت روشيني نادار مالهوترا، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي في شركة "إتش سي إل كوربوريشن"، ونائب رئيس مجلس الإدارة في "إتش سي إل تكنولوجيز"، وعضو مجلس أمناء مؤسسة "شيف نادار"، في هذا السياق: "تركز ’إتش سي إل‘ بشكل قويّ على تطوير جهود منظومتنا من خلال أعمال خيريّة إبداعيّة، وبالتزامات يحتاجها العالم. يشكّل ذلك أحد المساعي الكثيرة التي نطمح لتحقيقها، لكي نشجع أيضاً الأفكار والبرامج الفريدة من نوعها والمخصّصة للقضايا الإنسانيّة." وأضافت: "تمثّل هذه الشركات العريقة القوّة الإيجابيّة للتغيير التي يحتاجها العالم، ويشرفنا أن نثني عليها لإنجازاتها."

وتندرج هذه الجوائز في إطار سجل "إتش سي إل" في مجال المساعي الإنسانيّة، والتزامها الراسخ بتغيير حياة الناس. بالإضافة إلى ذلك، تعكس الجوائز الموضوع الرئيسي الشامل لبرامج "إتش سي إل" في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يستكشف كيفيّة تطوّر علاقة الإنساني مع التكنولوجيا خلال العقد المقبل من الابتكار السريع. وفي إطار موضوع "الانسجام بين الإنسان والآلة"، تقوم "إتش سي إل" بإطلاق منصّة "إتش سي إل 2030"، إلى جانب منظومتها التي تضمّ الشركاء وأصحاب المصلحة، التي ستجري استكشافات ونقاشات معمّقة مع مبتكرين رائدين وقادة المستقبل الذين سيحقّقون التغيير عبر التقنيّات الرقميّة، ويحدثون تغييرات جذرية على صعيد الخدمات المصرفيّة والماليّة، ومعادلة رأس المال البشري، ومستقبل ابتكار المنتجات.

لمحة عن شركة "إتش سي إل تكنولوجيز"

"إتش سي إل تكنولوجيز" هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا تساعد الشركات العالمية على إعادة ابتكار وتحقيق نقلة نوعية في أعمالها من خلال تحوّل التكنولوجيا الرقمية. تعمل "إتش سي إل" في 43 دولة، وقد حققت عائدات موحدة بقيمة 8.2 مليار دولار أمريكي، للعام بأكمله المنتهي في 30 سبتمبر 2018. وتركّز "إتش سي إل" على توفير حافظة متكاملة من الخدمات ترتكز على إستراتيجية النمو القائمة على نموذج المراحل الثلاث. ويشمل نموذج المرحلة الأولى الخدمات الأساسية في مجالات التطبيقات والبنية التحتية وخدمات الاستعانة بمصادر خارجية والهندسة والبحث والتطوير، مستفيداً من منصة "دراي آيس أوتونوميكس" لتحويل المشهد الخاص بأعمال العملاء وتكنولوجيا المعلومات، ما يساهم بجعل هذه الخدمات "مرنة" و"حيوية". ويركّز نموذج المرحلة الثانية على العروض المتكاملة المرتكزة على الخبرة والموجهة نحو تحقيق النتائج، الخاصة بخدمات منصة "ديجيتال آند أناليتيكس" و"آي أو تي ووركس" و"كلاود نايتيف سيرفيسز" و"سايبر سيكيوريتي آند جي آر سي"، بهدف تحفيز نتائج الأعمال وتمكين رقمنة الشركات. أما إلاستراتيجية القائمة على نموذج المرحلة الثالثة، فهي مدعومة من منظومة الاتصالات، وتخلق شراكات مبتكرة في مجال بروتوكول الإنترنت، من أجل إنشاء المنتجات وأعمال المنصات. وتستفيد "إتش سي إل" من شبكتها العالمية التي تضم مختبرات الابتكار المشترك المتكاملة وقدرات عالمية في خدمات التسليم، لتوصيل شامل متعدد الخدمات في القطاعات الصناعية الرئيسية بما فيها الخدمات المالية والتصنيع والاتصالات والإعلام والنشر والترفيه والتجزئة وصناعة السلع الاستهلاكية المعبأة وعلوم الحياة والرعاية الصحية والنفط والغاز والطاقة والمرافق، والسفر والنقل والخدمات اللوجستية والحكومة. وتركّز "إتش سي إل"، التي يعمل لديها 127,875 متخصص من مختلف الجنسيات، على خلق قيمة فعلية للعملاء من خلال اتخاذ "العلاقات القائمة إلى آفاق أبعد من العقد". للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.hcltech.com.

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